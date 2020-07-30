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четверг, 30 июля 2020 10:34

Ревнивец поджег жену в постели

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Ревнивец поджег жену в постели
В Житомирской области 50-летний мужчина якобы из ревности облил бензином 41-летнюю жену и поджег. Фото: glavcom.ua

В Давыдовцах Хорошевского района на Житомирщине 50-летний мужчина облил бензином 41-летнюю жену и поджег. Трагедия произошла 29 июля.

Потерпевшая в больнице. А мужчину задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Вечером между гражданскими супругами возник внезапный конфликт на почве ревности. В разгар эмоций мужчина облил, вероятно, бензином, жену, которая в этот момент лежала, не ожидая такого развития ситуации. Поняв серьезность его намерений, женщина вскочила бежать, однако одежда на ней вспыхнула из-за брошенной сожителем в ее сторону зажженной спички", - сказано в сообщении.

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Спасаться женщине помогли соседи.

"Потерпевшая частично сама, частично за счет соседей сняла горящую одежду и вместе потушили огонь. Медики диагностировали ожоги II степени 20 процентов тела женщины. Мужчину полицейские задержали по месту жительства. Он имел признаки алкогольного опьянения", - рассказал начальник Хорошевского отделения полиции Николай Заречный.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В селе Калиновка Снигиревского района Николаевской 45-летний мужчина поджег 36-летнюю жену. Сделал это якобы из-за ревности.

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