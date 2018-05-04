 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 5436
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2547
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1764
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1125
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 576
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2277
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
6
3
3
7
4
Взрывы в Балаклее: что сейчас происходит на складах
Взрывы в Балаклее: что сейчас происходит на складах
На трассе столкнулись автобус, грузовик и микроавтобус с военными
На трассе столкнулись автобус, грузовик и микроавтобус с военными
Лодка с десятком людей на борту перевернулась на Днепре
Лодка с десятком людей на борту перевернулась на Днепре
Пассажир маршрутки взял в заложники водителя и угрожал взорвать бомбу
Пассажир маршрутки взял в заложники водителя и угрожал взорвать бомбу
Автокран насквозь проткнул маршрутку
Автокран насквозь проткнул маршрутку
Видео
Все видео
Пожар на военных складах в Балаклее: первые подробности
Пожар на военных складах в Балаклее: первые подробности
В Балаклее снова взрывы на военной базе
В Балаклее снова взрывы на военной базе
Побратим рассказал о состоянии "киборга", на которого совершили покушение
Побратим рассказал о состоянии "киборга", на которого совершили покушение
Пять человек пытались незаконно вывезти 5-летнего ребенка в Венгрию
Пять человек пытались незаконно вывезти 5-летнего ребенка в Венгрию
Появилось видео избиения Мустафы Найема
Появилось видео избиения Мустафы Найема
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5886
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 747
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8775
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 423
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
пятница, 04 мая 2018 08:42

Взрывы в Балаклее: что сейчас происходит на складах
6

  Комментировать

По состоянию на 8:00 4 мая взрывы в Балаклее практически прекратились. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации спасателей, на территории арсенала продолжается тление в 4 местах. Ликвидацию возгорания осуществляют 4 пожарных танка, а также пожарные самолет и вертолет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в Балаклее: прокуратура открыла дело

"Ограничено движение автотранспорта в 10 км зоне вокруг Билаклии и введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 км", - добавили в ГСЧС.

Взрывы в Балаклее практически прекратились
Фото: gx.net.ua
Взрывы в Балаклее практически прекратились
Взрывы в Балаклее практически прекратились
Взрывы в Балаклее практически прекратились
Взрывы в Балаклее практически прекратились

3 мая на территории 65-го арсенала в Балаклее загорелась сухая трава. Общая площадь возгорания составила 35 га. Пожар сопровождался взрывами боеприпасов. По информации ГЧСЧ и Минобороны – взрывы были единичными, по свидетельствам местных жителей – интенсивность составляла 1 взрыв в 5-10 секунд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрывы в Балаклее: что сейчас происходит на складах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

В лесу обнаружили тело мужчины, которого искали 10 суток

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 157622
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 92940
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 76785
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 50453
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
6
 Просмотров: 26622
Больше всего комментируют
10
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
8
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
6
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Новая почта судится с Нацбанком
Голосов: 1941
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua