Взрывы в Балаклее: что сейчас происходит на складах

По состоянию на 8:00 4 мая взрывы в Балаклее практически прекратились. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации спасателей, на территории арсенала продолжается тление в 4 местах. Ликвидацию возгорания осуществляют 4 пожарных танка, а также пожарные самолет и вертолет.

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"Ограничено движение автотранспорта в 10 км зоне вокруг Билаклии и введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 км", - добавили в ГСЧС.

Фото: gx.net.ua

3 мая на территории 65-го арсенала в Балаклее загорелась сухая трава. Общая площадь возгорания составила 35 га. Пожар сопровождался взрывами боеприпасов. По информации ГЧСЧ и Минобороны – взрывы были единичными, по свидетельствам местных жителей – интенсивность составляла 1 взрыв в 5-10 секунд.