Взрывы на военных складах Черниговщины: местное население экстренно эвакуируют

Автор: facebook.com/MNS.GOV.UA Вблизи Ични на Черниговщине, где взрываются склады боеприпасов, организован оперативный штаб МВД. С места уже эвакуировали 10 тыс местных жителей

Вблизи Ични на Черниговщине, где взрываются склады боеприпасов, организован оперативный штаб МВД.

С места уже эвакуировали 10 тыс местных жителей. Информации о пострадавших нет, сообщил первый заместитель министра МВД Сергей Яровой. Он возглавил работу оперативного штаба ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

"Развернут оперативный штаб. Подразделения ГСЧС и Национальной гвардии продолжают работу по эвакуации населения. С места происшествия уже вывезли 10 тысяч местных жителей. К этой операции привлекают автотранспорт. К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек с подготовленными бронегруппами для патрулирования места происшествия. Информации о пострадавших нет", - отметил Сергей Яровой.

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Сейчас над местом происшествия закрыто воздушное пространство. Ограничено движение автомобильного транспорта.

Сегодня, 9 октября, около 3:30 произошел пожар и детонация на больших складах боеприпасов Вооруженных Сил Украины неподалеку от сел Дружба и та Августовка под Ичней в Черниговской области.