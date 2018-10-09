Взрывы на военном арсенале показали на видео с высоты птичьего полета

В интернете появилось первое видео взрывов и пожара на складах 6-го военного арсенала Министерства обороны Украины в поселке Дружба на Черниговщине.
Кадры сняты беспилотником.
В ролике видно большую площадь задымления, пожары в зданиях и разрывы боеприпасов на территории складов.
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Наиболее дефицитные боеприпасы с арсенала под Ичней успели вывезти еще до взрывов и пожара 9 октября. На момент взрыва склады были заполнены примерно на 50%.
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