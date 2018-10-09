Взрывы на Черниговщине: каждую секунду разрывается несколько снарядов

На Черниговщине, где горит военный арсенал, каждую секунду взрывается два-три снаряда. Фото - ТСН

На Черниговщине вблизи пгт Дружба Ичнянского района, где горит военный арсенал, каждую секунду взрывается два-три снаряда. Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

"Интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду", - сказал Сеник, передает "112 Украина".

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По его словам, сразу к локализации был привлечен штатный пожарный танк 6-го арсенала. Еще четыре планируют привлечь - их доставят в ближайшее время.

9 октября в 3.30 на 6-м военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв. Масштаб пока не известен. По всей Черниговской области и вдоль государственной границы введены соответствующие ограничительные меры.