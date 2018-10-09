Взрывы на Черниговщине: что рассказали эвакуированные

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Нежинские школы №3, №9, №15, №16, №17 принимают эвакуированных людей с Ичнянского района. Там ночью взорвались склады с боеприпасами.

Обучение в этих заведениях сегодня отменено. Центральный штаб эвакуации в Нежине развернулся на центральной площади города возле горисполкома.

"Эвакуированные обеспечены всем необходимым. Пока справляемся своими силами ", - говорит начальник отдела чрезвычайных ситуаций районной администрации Геннадий Чернышев.

Люди обеспокоены, но настроены на то, что все будет хорошо. Некоторые привезли с собой даже домашних животных. Кто имел возможность, в Нежин приезжал своим ходом: автомобилями, велосипедами и даже шли пешком вдоль дороги. Пока их не подбирали автомобили, которые проезжали мимо.

"Проснулись от звука ударной силы по окнам. Подумали, что гроза, или на железной дороге разгружаются грузовые вагоны. Но увидев зарево на улице и услышав звук взрывов, поняли, что это склады горят. Сразу собрали все необходимое: документы, теплые вещи, перекусить, сели в автомобиль и уехали. Люди очень быстро сориентировались. Но ехать быстро не могли, ведь на дорогах была "тянучка", очень много людей начало уезжать. Кого эвакуировали, а кто мог - ехал своим ходом", - говорят люди, передает uezd.com.ua.

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В школе №17 находится более 50 человек. Некоторые люди, услышав, что взрывы прекращаются, возвращаются домой.

Педагогический коллектив Нежинской ООШ №15 был одним из тех, кто принял к себе напуганных и озабоченных пострадавших. На некоторых людях не было даже теплой одежды и обуви. В короткие сроки в школе были организованы пункты регистрации, сбора помощи и питания. Весь коллектив школы сплотился вокруг пострадавших, их встречали с автобусов и помогали с размещением на территории школы.

Нежинцы оперативно отреагировали на ситуацию и самого утра в СОШ № 15 подъезжали и подходили люди с огромными пакетами вещей и продуктов.

Взрывы на военном складе в поселке Дружба Ичнянского района Черниговщины произошли 9 октября в 3.30. Из окружающих сел эвакуировали 12 тысяч человек. Снаряды долетают в районный центр. Общий масштаб разрушений пока неизвестен.