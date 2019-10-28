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понедельник, 28 октября 2019 20:48

Взрывом разрушило две квартиры: первые подробности и фото
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В г. Приволье Луганской области произошел взрыв в 5-Хово дома № 3-А по улице Котовского. 39-летний мужчина получил ранения
Фото: facebook.com/csomvd
В г. Приволье Луганской области произошел взрыв в 5-Хово дома № 3-А по улице Котовского. 39-летний мужчина получил ранения
В г. Приволье Луганской области произошел взрыв в 5-Хово дома № 3-А по улице Котовского. 39-летний мужчина получил ранения
В г. Приволье Луганской области произошел взрыв в 5-Хово дома № 3-А по улице Котовского. 39-летний мужчина получил ранения
В г. Приволье Луганской области произошел взрыв в 5-Хово дома № 3-А по улице Котовского. 39-летний мужчина получил ранения

28 октября в 15.15 в г. Приволье, что в Луганской области, произошел взрыв в 5-этажном доме № 3-А по улице Котовского.

В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между квартирами 22 и 21. 39-летний мужчина получил ранения, сообщила в Facebook начальник отдела коммуникации областной полиции Татьяна Погукай.

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"По предварительной информации, владелец квартиры №22 проводил ремонтные работы газовой печи, при которых произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между квартирами 22 и 21. Владелец квартиры получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук , с которым игоспитализирован в больницу. Среди жильцов дома пострадавших нет", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и сотрудники полиции. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

В поселке Донец Балаклейского района Харьковской области произошел мощный взрыв в доме на улице Спортивной, 28 Рвануло в квартире на 3-м этаже, от чего вынесло окна, балконную раму и металлические двери.

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