Взрывчатка у матери Шабунина: что рассказали в прокуратуре

У квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили взрывчатку. Состоит из двух гранат и черной коробки. Фото: rv.npu.gov.ua

Гранаты, которые подложили под дверь квартиры матери руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, были без взрывчатки.

Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"В Ровно возле дверей квартиры, где живет мать общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией, выявлено 2 предмета, похожие на гранаты и пластиковую коробку, перемотанные скотчем. Жильцы дома были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено", - говорится в сообщении.

Следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

Ночью 30 декабря полиция сообщила, что нашла под квартирой 69-летней матери Виталия Шабунина в Ровно самодельное взрывное устройство - из двух гранат и черной коробки. Сам Шабунин считает, что взрывчатка - это "привет" ему. И кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности.