Взрыв в военном общежитии: что известно о состоянии пострадавших

Фото: facebook.com/policechernigivshchini

2 пострадавших от взрыва гранаты в военном общежитии учебного центра "Десна" в Черниговской области находятся в медикаментозной коме.

Речь идет о гражданской девушке и военном. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба учебного центра "Десна".

"Гражданская девушка и военнослужащий находятся в Главном клиническом госпитале. Оба - в медикаментозной коме. Состояние их оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое. Пострадавшую вчера прооперировали", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину разорвало взрывом в собственном доме

Еще одна пострадавшая - девушка-военнослужащая - также под наблюдением врачей госпиталя с травмой глаза.

Отмечается, что ситуация находится под контролем руководства учебного центра. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В частности, сегодня, 26 августа, в госпиталь направлены 30 доноров крови.

На территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий взорвалась граната 24 августа. Погиб военный, еще 3 человека пострадали. Среди них - девушка, которая была в гостях у одного из военнослужащих.