Взрыв в столичной многоэтажке: в полиции рассказали подробности

Взрыв в столичной многоэтажке на ул. Льва Ревуцкого произошел 28 апреля около 01:00.

В результате пострадали супруги. 29-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. А его жене медики оказали помощь на месте. Предварительно, в результате неосторожного обращения взорвалась граната, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В столичной многоэтажке на ул. Льва Ревуцкого взорвалась граната.

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"Вечером на лестничной площадке дома пострадавший выпивал вместе с двумя знакомыми. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес из квартиры боеприпас. Выпившие мужчины стали играть опасным предметом и в какой-то момент граната осталась без чеки. Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из квартиры вышла жена потерпевшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения", - сказано в сообщении.

Автор: kyiv.npu.gov.ua Пострадали супруги. 29-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. А его жене медики оказали помощь на месте

Полицейские устанавливают модификацию боеприпаса и его происхождение. Открыли уголовное производство.

Взрыв произошел на 14-м этаже многоэтажного дома. Ранее сообщалось, что пострадали 2 мужчин. Это 30-летний владелец боеприпаса - в критическом состоянии, и его 37-летний сосед.