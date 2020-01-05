Взрыв в сельском клубе: рассказали о состоянии пострадавших детей

3 января около 18.00 в селе Угринов Пидгаецкого района на Тернопольщине в клубе прогремел взрыв и начался пожар. Пострадали 8 несовершеннолетних ребят. Фото - tp.npu.gov.ua

Восемь парней от до 12 до 16 лет, пострадавших во время взрыва в клубе в селе Угринов Тернопольской области, находятся в областной детской больнице.

Всем пострадавшим сделали операции по пересадке кожи. Состояние детей в основном тяжелое. Имеют глубокие ожоги лица, шеи и конечностей. Все осложняется тем, что у детей пораженные дыхательные пути. Горячий воздух обжег легкие всех ребят, рассказал главный врач Григорий Корицкий.

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"Всем сделали пересадку кожи, провели бронхоскопию трем детям, еще пятерым проведем 5 января. Всех пострадавших осмотрел окулист", - рассказал Корицкий.

Родителям пострадавших детей выделят средства на лечение, сообщил исполняющий обязанности председателя Подгаецкой районной администрации Иван Криницкий. Односельчане пострадавших также готовы собирать деньги на лечение, однако в больнице утверждают, что все необходимые средства имеют.

Взрыв в клубе в селе Угринов на Тернопольщине произошел 3 января. В 18.00 там должна была быть репетиция вертепа. Участники его начали собираться еще за час. Восемь ребят ждали еще двух. Где-то за двадцать минут до шести произошел взрыв. Красно-синее пламя вырвалось волной из служебного помещения. Дети вспыхнули как факелы, выбегали на улицу. Кто-то падал в снег, с кого срывали горящую одежду.