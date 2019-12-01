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воскресенье, 01 декабря 2019 16:03

Взрыв в Сбербанке: рассказали о задержанных
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Подозреваемый в ограблении и подрыве отделения Сбербанка
Фото: Национальная полиция
Часть денег, которую похитили злоумышленники
Подозреваемый в ограблении и подрыве отделения Сбербанка

По подозрению в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве задержан 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин.

Во время санкционированных обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег, сообщает Национальная полиция Киева.

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"Благодаря кропотливой работе, к которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников, - говорит начальника полиции Киева Андрей Крищенко. - В результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - иностранец и киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков".

Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступлений. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве. Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявлял, что злоумышленники похитили около 250 тыс. грн.

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