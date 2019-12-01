Взрыв в Ощадбанке: подозреваемых задержали

Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении отделения Ощадбанка в Киеве
Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный в Facebook.
"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве прошлой ночью отделение Ощадбанка.
Менее суток понадобилось полиции для того, чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства", - написал Пышный.
Он поблагодарил полицию за оперативную и профессиональную работу.
30 ноября в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка. В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. Украли около 250 тысяч гривен.
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