Взрыв в квартире: мужчине оторвало руку

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В Днепре в одной из квартир взорвалось самодельное взрывное устройство.

Пострадали 18-летняя девушка и 32-летний мужчина. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Мужчине оторвало руку, сообщили в полиции Днепропетровской области.

Взрывной волной выбило окна в соседних квартирах.

На месте происшествия работали полиция, медики и газовая служба.

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