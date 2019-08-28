Взрыв в Дрогобыче: что известно о причинах

В Дрогобыче Львовской области произошел взрыв в 4-этажном доме по Грушевского, 101. Погибли 2 человека. Фото - ostro.org

Взрыв газа, который, предварительно, считали причиной обрушения части дома в Дрогобыче Львовской области, маловероятен.

Спасатели продолжают разбирать завалы, сказал на брифинге заместитель директора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский.

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"С начала разрушения здания было подозрение, что произошел взрыв газа. Однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", - сказал Коротинский.

Известно о 2-х погибших и 7-х госпитализированных. Среди пострадавших 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также 2 женщины в возрасте 39 и 41 год. Двое пострадавших, из них 1 ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Информация о количестве пострадавших может со временем измениться, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

Взрыв в доме по улице Грушевского, 101 произошел сегодня, 28 августа, около трех ночи. Разрушен подъезд с 1-го по 4-й этажи. Погибли 2 человека.