Взрыв в центре Киева: назвали имя второго погибшего

На Пушкинской в ​​Киеве взорвалась граната. Двое мужчин погибли. Фото - facebook.com/Drovosex

Вторым погибшим в результате взрыва на улице Пушкинской в ​​центре Киева оказался 42-летний Михаил Никитин.

Был охранником здания, что расположено неподалеку от места инцидента, пишет Украинская правда.

"Один из погибших ветеран АТО" Сенсей ". Как говорят свидетели, граната была у него в руках. Другой погибший - охранник Михаил Никитин", - говорится в сообщении.

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В отделе коммуникаций полиции подтвердили, что начато уголовное производство по статье "умышленное убийство". Но основная версия взрыва - неосторожное обращение с взрывным устройством.

Следственная группа осмотрела место происшествия, изъяла остатки гранаты и опросила свидетелей.

Около полуночи 23 октября на Пушкинской в ​​Киеве взорвалась граната. Двое мужчин погибли. Также от взрыва пострадала прохожая.