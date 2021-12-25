Взрыв полностью разрушил дом, есть пострадавшие

В селе Ниновичи, во Львовской области взрыв разрушил частный жилой дом.
В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно газовоздушная смесь), – говорится в сообщении.
Пострадавших осматривают медики. В результате взрыва здание было разрушено полностью.
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