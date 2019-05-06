Взрыв под Киевом: умер еще один пострадавший

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Один из трех пострадавших при взрыве в селе Свободное Макаровского района Киевской области умер в реанимации больницы. Ему был 21 год.

После взрыва мужчину отвезли в Макаровскую центральную больницу, пребывал в коме, взрывом были повреждены практически все органы, сообщает департамент здравоохранения Киевской областной администрации.

"Врачам не удалось его спасти, поскольку травмы и их количество были несовместимы с жизнью", - сообщают в департаменте.

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Еще 2 раненых находятся в Фастовской районной больнице.

"Один из них в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких", - говорят медики.

После взрыва полицейские обнаружили и изъяли 2 тротиловые шашки весом 200 и 400 г, а также 4 запала к гранатам.

Взрыв в частном доме прогремел 5 мая около четырех утра: взорвалось самодельное устройство, которое соорудил один из местных жителей, чтобы глушить рыбу. В результате на месте погиб 26-летний мужчина, еще трое - 21, 27 и 38 лет - были госпитализированы.