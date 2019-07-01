Взрыв на детской площадке: травмированы 6 детей

Дети играли неизвестным предметом, который взорвался. Фото: УНИАН

На детской площадке в селе Пашена Балка вблизи Днепра прогремел взрыв.

Пострадали шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок в тяжелом состоянии, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Дети играли неизвестным предметом, который и взорвался.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа.

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Расследование факту ведется по двум статьям: незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов.

18 мая в Харькове взорвалась граната. Двое мужчин погибли, еще один попал в больницу.