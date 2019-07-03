Взрыв на детской площадке. Последняя информация о состоянии пострадавших

Жизни детей, пострадавших от взрыва гранаты на Днепропетровщине, вне опасности. Фото - Facebook Андрея Кульбача

Жизнь всех 6-х детей, пострадавших от взрыва гранаты на детской площадке в селе Пашена Балка на Днепропетровщине, вне опасности.

Накануне вечером старшего из раненых детей, 16-летнего парня, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких и теперь подросток дышит самостоятельно. Он и 5-летний мальчик приняли на себя главный удар при взрыве, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв на детской площадке: трое из пострадавших - дети АТОшников

В больнице остаются и другие 4 ребенка, всех их прооперировали.

Вечером 1 июля на детской площадке в селе Пашена Балка вблизи Днипра прогремел мощный взрыв. В результате пострадали 6 детей от 4 до 16 лет, все они получили минно-взрывные ранения.