Взрыв гранаты на Черниговщине: первая информация о погибших

Появилась новая информация о взрыве гранаты на Черниговщине.

Известно, что трагедия произошла в селе Новый Быков Бобровицкого района. А среди погибших есть женщина. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции области Юлия Ковтун, передает "Суспильне".

Автор: suspilne.media На Черниговщине двое мужчин и женщина погибли от взрыва гранаты. Еще один пострадавший - в больнице

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"Трагедия произошла, когда во дворе дома отдыхала компания. В результате взрыва погибли три человека. Среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года. И 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован", - сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Какая причина взрыва гранаты - сейчас устанавливается.

Трагедия произошла 30 июля в 20:30. Местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании.