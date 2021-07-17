Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами

Авария пассажирского автобуса, следовавшего из Киева во Вроцлав, произошла из-за человека на проезжей части.

Водитель, избегая наезда на пешехода, слетел в кювет, сообщает пресс-служба полиции. Двухэтажным автобусом марки "Setra" управлял 43-летний житель Хмельницкой области.

"В салоне кроме двух водителей находились ориентировочно 58 пассажиров - жителей Киева, а также Ровенской, Львовской и Закарпатской областей. В результате ДТП травмировались 23 человека", - говорится в сообщении

Пешехода, который выскочил навстречу автобусу, и двоих пассажиров госпитализировали в реанимационное отделение, еще двое человек находятся в травматологии Дубенской городской больницы. 11 людей с незначительными травмами находятся в Радивиловской ЦРБ. Еще семерых пассажиров с различными травмами доставили в Бродовскую центральную горбольницу.

Фото: rv.npu.gov.ua

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

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На Ровенщине в кювет перевернулся автобус Киев-Вроцлав. В салоне находились исключительно граждане Украины. ДТП произошло ночью в 3:45 на автодороге между селом Крупец и городом Радивилов Дубенского района. В больницу доставили более 15 человек, их состояние оценивают медики.