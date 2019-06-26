Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками: подробности

На встрече Порошенко бросили дымовую шашку. Фото: facebook.com

25 июня в городе Стрый Львовской области во время встречи одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины с избирателями, неизвестный применил дымовую шашку. Полицейские задержали правонарушителя на месте. Им оказался 18-летний местный житель. Его опросили и составили административный протокол по ст.195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств).

"Стрый. Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить Украинской Церкви", - прокомментировал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

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"Европейская солидарность" - новое название партии "Блок Петра Порошенко", которая объявила об изменении названия 24 мая. Партия заявила о своих намерениях принять участие в досрочных парламентских выборах в июле. Руководителем избирательного штаба партии стал Сергей Березенко.