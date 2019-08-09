Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену

В Хмельницкой области мужчина до смерти избил жену. Фото - hm.npu.gov.ua

В селе Перемышль Славутского района Хмельницкой области 41-летний мужчина до смерти избил 37-летнюю жену.

Женщина еще могла выйти на улицу, где упала замертво, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленник сам сообщил в полицию, что обнаружил во дворе тело своей жены. Мол, вышла на улицу, упала и умерла. Однако на теле женщины полицейские обнаружили синяки и ушибы. Но мужчина продолжал уверять, что не причастен к этому. Судебно-медицинская экспертиза показала, что незадолго до смерти женщина получила телесные повреждения в виде травмы грудной клетки, разрыва печени, что привело к внутреннему кровотечению, от чего она и умерла", - сказано в сообщении.

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В ходе проведения следственных действий муж погибшей таки признался в причастности к ее смерти. Пояснил, что был пьян. Поссорились, и он избил жену палкой.

Орудия совершения преступления полицейские изъяли. Мужчине уже объявили о подозрении. На период досудебного расследования суд взял злоумышленника под стражу. За содеянное ему грозит 10 лет за решеткой.

В Коростене Житомирской области на берегу реки мужчина нашел мертвым своего 32-летнего сына. Впоследствии в доме погибшего нашли убитой его 28-летнюю жену. Предварительно, мужчина забил женщину и покончил с собой.