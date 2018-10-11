Вышел посмотреть: подростки до смерти избили пенсионера

На Киевщине двое учеников убили пенсионера из-за пса. Фото: limanpravda.com

В селе Руда Сквирского района Киевской области 2 учеников до смерти забили 68-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевщины.

"2 учеников местного профессионального училища проходили мимо двора мужчины. Были навеселе и громко кричали. Хозяин вышел посмотреть. Началась словесная перепалка. Подростки повалили старика на землю и начали бить ногами по голове. Пенсионер от нанесенных ударов умер в реанимации", - говорится в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле столичного детсада по-зверски убивают животных

Убийцам 16 и 17 лет. Их задержали. Сейчас находятся под стражей в следственном изоляторе. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.121 УК Украины. Ученикам грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

На столичной Борщаговке конфликт между 2 мужчинами закончился смертельным ножевым ранением. По предварительным данным, один из них применил нож в качестве самообороны.