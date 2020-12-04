Вырваться невозможно: режиссер из Европы покупал украинок для съемок в порно

Фото: npu.gov.ua

На Киевщине задержали 26-летнего мужчину, который переправлял украинок за границу для съемок в порно.

Это - житель Луганщины. В сети размещал объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленник вербовал женщин, оказавшихся в трудном материальном положении. Однако после пересечения государственной границы женщины по заказу одного из известных европейских режиссеров попадали в порнобизнес. А возвращение на родину было невозможно из-за долговой кабалы, в которую попадали девушки", - сказано в сообщении.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное злоумышленнику грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

На Тернопольщине разоблачили торговцев людьми. Нелегальный бизнес в 2017 году в областном центре обустроили двое знакомых - 20-летний мужчина и 21-летняя женщина. Оба в то время учились в одном из местных вузов.