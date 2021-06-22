Вырезали сердце и легкие: взрывом в Белогородке пытались скрыть убийство

Фото: Андрей Небытов

Взрыв в пятиэтажке в селе Белогородка Бучанского района Киевской области устроили умышленно, чтобы скрыть следы преступления.

А 47-летний Сергей Борисевич, тело которого нашли, погиб не в огне. Его убили. Об этом Gazeta.ua рассказал начальник областной полиции Андрей Небытов.

"Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Он проживает неподалеку. Имеет семью, но она живет в Севастополе", - рассказал Небытов.

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Известно, что погибший из Кременчуга. Чем занимался - устанавливает следствие, добавила начальница отдела коммуникации областной полиции Ирина Пряшникова.

"Якобы есть информация, что погибший имел разрешение на оружие. Имел ли отношение к военной службе, был ли из моряков - все устанавливается. Квартира частично выгорела и залита. Информация уточняется", - говорит Ирина.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Следователи и оперативники собирают доказательства для предъявления ему подозрения по двум статьям - умышленное убийство и уничтожение имущества общеопасным способом.

Трагедия произошла 21 июня в 13:20. Во время тушения пожара спасатели нашли тело человека. Еще девять человек надышались чадом и обгорели. Трое в больнице, среди них 12-летний парень. Рвануло в квартире на третьем этаже. Пожар распространился на четвертый, пятый этажи и кровлю.