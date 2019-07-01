Выпускной в школе закончился смертью

На Харьковщине после выпускного вечера в школе умер 17-летний парень. Его избили. Фото - p-p.com.ua

В Тарановке Харьковской области после выпускного вечера в школе умер 17-летний парень. Пришел с празднования и лег спать. На следующий день около 16:00 бабушка нашла парня мертвым.

Его избил сверстник, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выпускники побили учителей

"29 июня около 22:00 возле школы в селе Тарановка между двумя парнями произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт", - выяснили следователи.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Юноше грозит до 10 лет тюрьмы.

В селе Лукановка Николаевской области на выпускном произошла массовая драка. 5 человек получили травмы. 2 человека получили ножевые ранения живота и грудной клетки. У троих телесные повреждения различной степени.