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пятница, 06 сентября 2019 15:45

Выпил и закусил - в квартире поймали грабителя

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Выпил и закусил - в квартире поймали грабителя
Одессит пытался ограбить квартиру. Фото: УНИАН

В Одессе задержали грабителя, который выпил коньяк и съел продукты владельца чужой квартиры.

Неоднократно судимый 28-летний одессит проник в квартиру в Суворовском районе города. Она расположена на 13-м этаже высотного жилого дома, сообщает главное управление Нацполиции в Одесской области.

Мужчина собрал ценное имущество и уже собирался покинуть место преступления, но домой неожиданно вернулся владелец жилья.

"После нескольких неудачных попыток открыть входную дверь пострадавший понял, что в квартире находятся посторонние и позвал на помощь соседей, а те позвонили в полицию", - рассказали в полиции.

Вор понял, что за дверью есть люди. Решил бежать через окно. Для этого стал свъязывать канат из полотенец и простыней. Их не хватало, чтобы спуститься.

"Только приезд полицейских, которые оперативно прибыли по вызову, заставил горе-вора сдаться. Услышав за дверью требованию правоохранителей выйти из квартиры, злоумышленник поспешно выпил коньяк владельца, закусил его же продуктами и открыл дверь", - рассказали в полиции.

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За неудачную попытку кражи ему грозит до 6 лет заключения.

В Киеве на Троещине прохожие задержали воровку, которая украла у женщины из сумки мобильный телефон. Задержанную передали в руки полиции. Соответствующее видео опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook.

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Дата
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