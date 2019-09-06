Выпил и закусил - в квартире поймали грабителя

Одессит пытался ограбить квартиру. Фото: УНИАН

В Одессе задержали грабителя, который выпил коньяк и съел продукты владельца чужой квартиры.

Неоднократно судимый 28-летний одессит проник в квартиру в Суворовском районе города. Она расположена на 13-м этаже высотного жилого дома, сообщает главное управление Нацполиции в Одесской области.

Мужчина собрал ценное имущество и уже собирался покинуть место преступления, но домой неожиданно вернулся владелец жилья.

"После нескольких неудачных попыток открыть входную дверь пострадавший понял, что в квартире находятся посторонние и позвал на помощь соседей, а те позвонили в полицию", - рассказали в полиции.

Вор понял, что за дверью есть люди. Решил бежать через окно. Для этого стал свъязывать канат из полотенец и простыней. Их не хватало, чтобы спуститься.

"Только приезд полицейских, которые оперативно прибыли по вызову, заставил горе-вора сдаться. Услышав за дверью требованию правоохранителей выйти из квартиры, злоумышленник поспешно выпил коньяк владельца, закусил его же продуктами и открыл дверь", - рассказали в полиции.

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За неудачную попытку кражи ему грозит до 6 лет заключения.

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