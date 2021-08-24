Выпала из дверей: мужчина наткнулся на змею в доме

Змея-медянка не является ядовитой. Фото: сообщество "Лягушки, ящерицы и змеи" в Facebook

В селе Сурско-Михайловка Днепровского района Днепропетровской области на даче с входной двери упала змея.

Люди выловили змею и отнесли ее в лесополосу возле леса, сообщили в сообществе "Лягушки, ящерицы и змеи".

"Услышали, как что-то упало, повернулись, а это - змейка", - рассказал очевидец.

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В комментариях отметили, что на фото - медянка. Эта змея является неядовитой и безопасной для людей. Ее отнесли в лес после инцидента.

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