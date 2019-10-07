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понедельник, 07 октября 2019 18:08

Вынесли приговор организаторке групового теракта в Харьковском пабе

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В Харькове к 11 годам заключения с конфискацией имущества приговорили Марину Ковтун, которую обвиняют в подрыве паба "Стена" в 2014-м году.

Кроме того, ей инкриминируют 5 статей ККУ, сообщает "5 канал".

Автор: 5.ua
  Обвиняемая Марина Ковтун не признает своей вины и требовала ее отпустить
Обвиняемая Марина Ковтун не признает своей вины и требовала ее отпустить

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Прокуратура в целом настаивала на 12 годах заключения. Следователи выяснили, что Ковтун возглавляла террористическую организацию "Харьковские партизаны". Она принесла взрывчатку в пивного ресторана и передала ее исполнителю.

Обвиняемая своей вины не признает. Требовала оправдательного приговора.

В результате взрыва в заведении пострадали 13 человек. Женщину задержали впоследствии по подозрению в организации теракта. Также ее обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины, приобретение и хранение оружия и боеприпасов.

Впоследствии СБУ задержали 12 человек, причастных к преступлению. В феврале 2015 года их обменяли в рамках обмена пленными.

Паб "Стена" известный своим патриотизмом и является популярным заведением среди бойцов батальонов, которые 9 ноября встречали из зоны АТО.

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