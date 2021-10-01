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пятница, 01 октября 2021 17:29

Вынесли первые приговоры за подделку Covid-сертификатов

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Вынесли первые приговоры за подделку Covid-сертификатов
В Украине вынесли первые приговоры за подделку сертификатов о вакцинации против Covid-19. Фото: ck-oda.gov.ua

Жолковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за подделку сертификатов о вакцинации против Covid-19.

Житель Ивано-Франковской области Анатолий Иванцюк и жительница Хмельницкого Алена Михалюк получили штрафы в 850 грн. Оба попали в поле зрения правоохранителей, когда пытались пересечь с поддельными документами польскую границу, пишет Zaxid.net.

Анатолий Иванцюк из села Бабче Ивано-Франковской области нашел в интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами областной клинической больницы, загрузил его на компьютер, вписал туда данные и свои и сына. Потом подделал подписи врача.

15 сентября Иванцюк попытался пересечь границу Польши в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне". Однако пограничники просканировали документ и поняли, что он ненастоящий. Мужчину задержали за подделку документов.

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Сотрудница АЗС БРСМ в Хмельницком Алена Михалюк тоже загрузила из интернета сертификат о вакцинации препаратом Pfizer с реквизитами медицинского учреждения "Мирамед". Внесла свои данные и подделала подпись врача. Ее задержали при пересечении границы с поддельным сертификатом в ЧП "Рава-Русская - Гребенне" 11 сентября.

Приговоры оба могут обжаловать в апелляционной инстанции в течение 30 дней.

Приговоры Жолковского суда стали первыми в Украине, которые касаются наказания именно за изготовление поддельных Covid-сертификатов. При этом минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки - только 850 грн. Однако Жолковский районный суд решил ограничиться меньшим.

Во время возможного локдауна полицейские будут проверять Covid-сертификаты с помощью специального программного обеспечения.

Сертификат и справка должны содержать QR-код, подтверждающий невозможность подделки.

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