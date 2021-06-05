Вылетел на встречную на глазах у патрульных: подробности смертельного столкновения на трассе

Фото: rv.npu.gov.ua

Уже известны подробности столкновения Seat Inca и Mitsubishi на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Выяснилось, что 70-летний водитель Seat ехал с бешеной скоростью. И незадолго до столкновения его останавливали патрульные.

Также возросло число жертв столкновения. От полученных травм в больнице скончался еще один пассажир водителя-нарушителя, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель Seat Inca превысил скорость и попал в поле зрения патрульных. Однако требование остановки проигнорировал. Патрульные догнали его и составили на водителя админпротокол. Отъехав от места оформления прокола, патрульные стали свидетелями ДТП с участием этого же авто. 70-летний ровнянин выехал на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся с кроссовером Mitsubishi Outlander под управлением 61-летнего жителя Кривого Рога", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец и сын погибли на трассе Киев-Чоп

В результате ДТП водитель и 66-летняя пассажир Seat, жительница Квасилова, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир этого авто, 37-летний житель Ровно, от полученных травм скончался в реанимационном отделении. Водитель Mitsubishi в больнице с диагнозом политравма.

Следователи начали уголовное производство.

Авария произошла возле села Колоденка Ровенской области 5 июня около 11:00. На месте погибли двое. Также сообщалось о трех искалеченных в результате столкновения.