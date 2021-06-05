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суббота, 05 июня 2021 16:03

Вылетел на встречную на глазах у патрульных: подробности смертельного столкновения на трассе
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В Ровенской области на трассе Киев-Чоп столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Три человека погибли, еще один искалеченный в больнице
Фото: rv.npu.gov.ua
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Три человека погибли, еще один искалеченный в больнице
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Три человека погибли, еще один искалеченный в больнице
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat Inca. Три человека погибли, еще один искалеченный в больнице

Уже известны подробности столкновения Seat Inca и Mitsubishi на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Выяснилось, что 70-летний водитель Seat ехал с бешеной скоростью. И незадолго до столкновения его останавливали патрульные.

Также возросло число жертв столкновения. От полученных травм в больнице скончался еще один пассажир водителя-нарушителя, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель Seat Inca превысил скорость и попал в поле зрения патрульных. Однако требование остановки проигнорировал. Патрульные догнали его и составили на водителя админпротокол. Отъехав от места оформления прокола, патрульные стали свидетелями ДТП с участием этого же авто. 70-летний ровнянин выехал на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся с кроссовером Mitsubishi Outlander под управлением 61-летнего жителя Кривого Рога", - рассказали в полиции.

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В результате ДТП водитель и 66-летняя пассажир Seat, жительница Квасилова, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир этого авто, 37-летний житель Ровно, от полученных травм скончался в реанимационном отделении. Водитель Mitsubishi в больнице с диагнозом политравма.

Следователи начали уголовное производство.

Авария произошла возле села Колоденка Ровенской области 5 июня около 11:00. На месте погибли двое. Также сообщалось о трех искалеченных в результате столкновения.

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