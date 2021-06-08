Выбросилась из окна чемпионка Украины по пауэрлифтингу

Ирина Квас выбросилась из окна общежития. Фото: ЛОФП

Во Львове трагически погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингу 17-летняя Ирина Квас. Девушка выпала с седьмого этажа общежития.

Эту информацию подтвердила председатель Львовской областной федерации пауэрлифтинга Мария Розторгуй, пишет ZAXID.NET.

Местные СМИ пишут, что спортсменка выбросилась из окна. Перед этим у нее была ссора с парнем.

Ирина Квас родилась в городе Яворов. В 11 лет начала профессионально заниматься спортом, участвовала в чемпионатах Украины по пауэрлифтингу. Девушка училась на втором курсе Технико-экономического колледжа "Львовской политехники" на специальности "правоведение".

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В 2019 году завоевала золото чемпионата Украины. Ирина присела со штангой весом 125 килограммов, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу с 130 килограммами.

В Кривом Роге Днепропетровской области из окна многоэтажки выпала 12-летняя девочка. Ребенок получил смертельные травмы. Соседи предполагают, что девочка могла совершить самоубийство из-за плохой оценки в школе. Рядом с местом трагедии нашли тетрадь с низкими оценками, которые поставила учительница украинского языка.