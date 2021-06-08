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вторник, 08 июня 2021 09:10

Выбил дверь и бросился с ножом: мужчина зарезал соседку и ранил ее родственников

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В селе Снегири на Житомирщине 55-летний мужчина зарезал 67-летнюю соседку. А также ранил ее 38-летнюю дочь и 45-летнего зятя.

Двоих человек с колото-резаными ранами медики госпитализировали в больницу. Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Могилев-Подольском Винницкой области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zt.npu.gov.ua
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В Винницкой области полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и ранении еще двух человек на Житомирщине

"Личность подозреваемого оперативники установили быстро. Это 55-летний односельчанин потерпевших. Однако ни по месту жительства, ни у людей из ближайшего круга общения его не было. О мужчине известно, что ранее он уже попадал в поле зрения полицейских и даже был осужден в 2019 году к условному сроку исполнения наказания за незаконное хранение боеприпасов. Весной 2021-го в его доме полицейские снова изъяли самодельную гранату. После необходимых процессуальных действий решается вопрос об объявлении ему по этому факту подозрения", - сказано в сообщении.

К задержанию подозреваемого привлекли спецназовцев, рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

"Учитывая, что мужчина может быть вооружен или иметь при себе опасные вещи, по моему приказу на территории трех ближайших к месту происшествия территориальных общин было объявлено проведение комплекса соответствующих мероприятий с привлечением спецназа роты особого назначения. В то же время на розыск опасного подозреваемого были ориентированы коллеги из других областей, в частности Киевской и Винницкой", - рассказал Олейник.

Автор: zt.npu.gov.ua
  Подозреваемый - 55-летний мужчина. Напал на соседку, ее дочь и зятя, когда те ложились спать
Подозреваемый - 55-летний мужчина. Напал на соседку, ее дочь и зятя, когда те ложились спать

Задержанный под стражей. Ему грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

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Трагедия произошла, когда семья уже пошла спать. Сосед выбил дверь в дом и набросился с ножом. Жена бросилась защищать мужа. Сосед ударил ножом в грудь и ее. На крики из своей комнаты выбежала мать и начала закрывать собой дочь. Сосед вытащил ее на улицу и там убил.

Дочь погибшей смогла позвонить родственникам и попросить вызвать "скорую". Пострадавшие потеряли много крови. Если б им вовремя не оказали медицинскую помощь - мужчина и женщина могли бы умереть, говорят медики, передает ТСН.

Нападавший в прошлом - участник АТО. В полиции выясняют мотивы убийства. Пострадавшие говорят, сосед им отдал старую стиральную машину и люстру, сначала даром, а потом начал требовать деньги. А вот селяне уверены, что сосед заранее готовился убить супругов. Пожилая мать под нож попала случайно.

В центре Кременчуга Полтавской области тело 27-летнего мужчины. Его зарезали и замотали в ковер. Убийцу задержали. Это 47-летняя знакомая потерпевшего. Тело вынесла вместе с братом.

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Дата
08
июня

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