"Вы что там ох***ли, что ли?" - судья вляпалась в скандал, обматерив следователя

Автор: facebook.com/zakarpatske.tv В Рахове на Закарпатье судья обругала следователя через представленные обвинительные акты

В Рахове на Закарпатье судья обругала правоохранителя за представленные обвинительные акты.

Запись судейского разговора со следователем полиции выложили в соцсети. В нем фигурируют голоса, похожие на голос судьи Раховского районного суда Марии Марусяк и следователя районной полиции Александра Лету.

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"Вы что там ох***ли, что ли? Вы бл**ь с**ки хорошо говорите", - выразила свое несогласие с таким ходом развития событий судья.

Сообщается, что следователь в соответствии с законом Украины "О справедливом суде" обратился и в Высший совет правосудия и в Раховский районный суд, чтобы они дали оценку действиям судьи Марусяк.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

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