Вторые сутки разыскивают физически истощенную женщину

В Харькове разыскивают Анну Скитненко. Женщина имеет диагноз - физическое истощение. Фото: facebook.com/vick.nesterenko

В Харькове вторые сутки ищут Анну Скиртенко. Она вышла из дома утром 16 августа и не вернулась. После этого ее никто не видел.

Женщина имеет диагноз - физическое истощение. Об этом сообщила в соцсети ее племянница Виктория Нестеренко.

"Она только после больницы, диагноз - физическое истощение и резкая потеря веса, могла потерять сознание, что угодно. Вышла из дома на 15 минут. Рост примерно 160, волосы русые, собранные в хвост. Очень худая, это бросается в глаза", - написала женщина.

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По словам родных, Анна могла заблудиться в районе Алексеевского леса. Именно оттуда начали поиск пропавшей местные волонтеры. Впоследствии на поисковиков вышел один из свидетелей, который сообщил, что видел женщину в районе Пятихаток.

Женщину искали всю ночь, но безрезультатно. Сегодня группа по поиску пропавших людей продолжит свою работу.

Родные Анны Скиртенко написали заявление о ее исчезновении в полицию.

На Тернопольщине разыскивают 25-летнего Альмана Алиева из Ровно. Мужчина загадочно исчез 7 августа после поездки в такси.