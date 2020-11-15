Второй тур выборов: возбуждено 7 уголовных дел

Больше всего нарушений зарегистрировали в Одесской области. Фото из открытых источников

С начала суток правоохранители проверили 110 сообщений о нарушении избирательного процесса во время второго тура местных выборов в Украине. Больше всего нарушений зарегистрировали в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полиция зарегистрировала 35 нарушений в Одесской области, двадцать седьмого Херсонской, двадцатый Киевской, девятый Донецкой, восьмой Сумской, шестой Волынской и пятый Хмельницкой областях. Однако серьезных нарушений избирательного законодательства полицейские не обнаружили.

"В результате составлено четыре админпротокола и начато семь уголовных производств", - рассказали в Нацполиции.

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В воскресенье, 15 ноября, повторное голосование по выборам городского головы происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).