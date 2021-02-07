Второй поджог за два года: в Киеве журналисту сожгли машину

Фото: "Главком"

Этой ночью неизвестный сжег автомобиль Citroen C5 журналиста и политтехнолога Владимира Егорова.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает "Главком".

"О событии узнал от сотрудников охраны стоянки в 01:20, когда машина уже горела и приехали пожарные, и сотрудники полиции. После звонка снял видео, так как проживаю рядом со стоянкой. Никто не пострадал, кроме гаражей и моего автомобиля, который уничтожен полностью", – отметил Егоров.

Он не сомневается в том, что это поджог.

"Сотрудники полиции зафиксировали следы к машине и от машины и приблизительное место, откуда неизвестный (исполнитель) проник на стоянку, и совершил сам поджог. На данный момент жду экспертизу. Последние годы занимаюсь политической, журналистской работой и сегодняшнее событие связываю именно с ней", – добавил Егоров.

Позже журналист опубликовал видео с камеры, установленной на соседнем доме.

"Ночью каким-то загадочным образом "потерялся" подписанный мной протокол полиции со словом "поджог". И вместо него появился новый документ с другими формулировками. Слова "поджог" в нем уже не было", - написал Егоров.