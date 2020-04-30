Вся улица в каплях крови: соседи рассказали о женщине, обезглавившей дочь

В Харькове задержали женщину, носившую в пакете голову 13-летней дочери. Фото: .2day.kh.ua

Женщина из села Подворки, жестоко убившая свою дочь, отрезав ей голову, работала уборщицей и не выпивала.

На дороге по улице Кооперативной, где шла мать, - следы крови. Об этом рассказал Александр - сосед семьи, где произошла жуткая трагедия, пишет KHARKIV Today.

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"Девочка ходила в школу, а Таня, мать ее, вроде работала уборщицей. Жили мирно. Мы живем рядом, но ночью ничего не слышали. Только видели, что свет горел", - отметил он.

По словам местных жителей, мать с дочкой жили в этом доме не менее 10 лет, отца давно никто не видел. Ничего плохого сказать о них никто не может, накануне обеих видели во дворе - они что-то убирали.

Следственные действия в доме продолжаются.

Обнаженную женщину на Полтавском шляхе в Харькове заметили около 6 утра 30 апреля. Была в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором была отрезанная женская голова. Позже выяснилось, что голова принадлежит 13-летней дочери женщины.