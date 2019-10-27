Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень

Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

27 октября на автодороге "Житомир-Черновцы" произошла смертельная авария.

Около 8.20 возле с. Солобковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой столкнулись грузовик DAF и Volkswagen Caddy. В последнем ехала семья хмельнитчан. Родители и один их ребенок погибли. Выжил только 10-летний парень, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате столкновения погиб 42-летний водитель "Фольксвагена", его 39-летняя жена и 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто. Десятилетний сын получил травмы и был доставлен в больницу. Семья жила в Хмельницком", - рассказали в полиции.

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52-летний водитель грузовика пока за медицинской помощью не обращался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства и виновника ДТП.

Близ села Шаповаловка Конотопского района Сумской столкнулись автомобили Chevrolet и ВАЗ-2107. Погибли 4 человека, 13-летнего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали. В результате столкновения один автомобиль полностью сгорел. Другой - разорвало.