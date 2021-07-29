Вся семья погибла на трассе: показали фото

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Вблизи села Малая Севастьяновка Уманского района Черкасской области в аварии погибли супруги и их 12-летняя дочь.

40-летний глава семейства за рулем Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Муж, жена и их 12-летний ребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка в Черкасской области", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

На трассе Киев-Чоп возле села Колоденка Ровенского района в результате столкновения Mercedes-Benz Sprinter и Аudi А4 погибла семья, ехавшая в последнем. Это 34-летний мужчина, его 37-летняя жена и сын, 1,5 месяца. По предварительной информации, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.