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Спецтема: Напад Росії на Україну

ВСУ взяли под охрану мосты Киева

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ВСУ взяли под охрану мосты Киева
Враг оставляет метки на деревьях. Они светятся. Фото: Укринформ

На мостах Киева дежурят Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В городе взяли под охрану и особый контроль мосты: на них дежурит военная техника и воины вооруженных сил", - говорится в заявлении.

Также военные и правоохранители в Киеве обезвреживают диверсионные группы. На основных въездах в город и возле стратегических объектов в городе будут оборудованы блокпосты. Также решается вопрос о создании дополнительных подразделений теробороны города.

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"Бригада территориальной обороны Киева уже полностью укомплектована: сейчас решают вопросы создания дополнительных подразделений", – сказал Кличко.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины просят граждан заклеивать метки оккупантов.

"Призываем срывать ленты с деревьев – это ведь тоже метки оккупанта. Также лучше заклеивать метки, чем зарисовывать, поскольку краска все равно видима в ультрафиолете", - говорят там.

Жителей многоэтажек власти Киева призвали срочно проверить крыши домов на наличие вражеских меток. "В случае, если будут обнаружены какие-то отметки – просим засыпать их землей или чем-нибудь накрыть", - призвали в КГГА. Эти метки артиллерия оккупантов использует как мишень, поэтому очень важно их замаскировать. После этого надежно запереть крышу. Метки оккупантов светоотражающие, поэтому они видны даже ночью.

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