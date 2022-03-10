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Спецтема: Война России против Украины

ВСУ уничтожили вражеский танк вместе с оккупантами под Киевом

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ВСУ уничтожили вражеский танк вместе с оккупантами под Киевом
ВСУ уничтожили вражеский танк. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Украинские военнослужащие уничтожили вражескую технику вместе с оккупантами в Броварском районе Киевской области.

Фото и видео поделился советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

"Это результат работы 72 бригады Вооруженных сил Украины и полка "Азов", – сообщил он.

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93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" уничтожила колонну вражеской техники в Харьковской области.

В колонне было семь единиц военной техники. Из них уничтожили четыре, а остальные – три единицы – упали в кювет. Российские оккупанты остались живы. Убегали, но их поймали местные жители.

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  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
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