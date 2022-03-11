ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 (18+)

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Возле села Бехи Житомирской области 10 марта украинские военные сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ.

Пилот погиб, потому что на катапульте специально были подрезаны ремни, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Вражеский штурмовик был сбит метким выстрелом из ПЗРК, был сбит. На катапульте специально были подрезаны ремни. Чтобы пилот не смог катапультироваться и не попал в плен к нам", - сообщил Геращенко.

Летчик погиб в страшных муках. Он сгорел заживо рядом с упавшим самолетом.

Черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет. Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям.