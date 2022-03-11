 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 747
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 1827
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 4851
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 6996
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 85061
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6545
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2376
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2772
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6552
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
3
7
3
6
10
ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 (18+)
ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 (18+)
Памятник Шевченко выстоял: показали последствия авиаударов по селу на Киевщине
Памятник Шевченко выстоял: показали последствия авиаударов по селу на Киевщине
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу &quot;Джавелинам&quot;
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу "Джавелинам"
&quot;Оккупанты в десятке километров&quot; - в Межигорье местные жители прячутся от обстрелов
"Оккупанты в десятке километров" - в Межигорье местные жители прячутся от обстрелов
В Броварах русские террористы сбрасывают снаряды в район школы
В Броварах русские террористы сбрасывают снаряды в район школы
Видео
Все видео
Николаев под огнем: украинские защитники выбивают вражеские войска
Николаев под огнем: украинские защитники выбивают вражеские войска
Украинцы сбили вражеский Су-34
Украинцы сбили вражеский Су-34
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
Россия бомбила территорию Беларуси. Это провокация
Россия бомбила территорию Беларуси. Это провокация
Оккупанты похитили мэра Мелитополя
Оккупанты похитили мэра Мелитополя
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 216
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2817
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3402
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8757
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3186
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 549
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
пятница, 11 марта 2022 20:55

ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 (18+)
3

  Комментировать

В Житомирской области украинские военные выстрелом из ПЗРК сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ
Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Возле села Бехи Житомирской области 10 марта украинские военные сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ.

Пилот погиб, потому что на катапульте специально были подрезаны ремни, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу "Джавелинам"

"Вражеский штурмовик был сбит метким выстрелом из ПЗРК, был сбит. На катапульте специально были подрезаны ремни. Чтобы пилот не смог катапультироваться и не попал в плен к нам", - сообщил Геращенко.

Летчик погиб в страшных муках. Он сгорел заживо рядом с упавшим самолетом.

Черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет.

Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 (18+)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 85088
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 66013
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 39175
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 34355
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 27926
Происшествия
ССО уничтожили колонну оккупантов возле Чугуева
ССО уничтожили колонну оккупантов возле Чугуева Просмотров: 63
Белорусам лучше оставаться дома, чем отправляться грузом "200" - Данилов
Белорусам лучше оставаться дома, чем отправляться грузом "200" - Данилов Просмотров: 9
Николаев под огнем: украинские защитники выбивают вражеские войска
Николаев под огнем: украинские защитники выбивают вражеские войска
 Просмотров: 1971
Украинцы сбили вражеский Су-34
Украинцы сбили вражеский Су-34
 Просмотров: 8464
Оккупанты могут усилить террористические методы ведения войны - Генштаб
Оккупанты могут усилить террористические методы ведения войны - Генштаб Просмотров: 621
Больше всего комментируют
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
2
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
2
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
Голосов: 153
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть