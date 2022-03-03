ВСУ разбили и пленили элитное подразделение армии РФ

Украинские военные. Фото: Минобороны Украины

Военнослужащие ВСУ разбили и пленили бойцов второго элитного подразделения русской армии.

Речь идет о первой танковой армии РФ. Соответствующее заявление в эфире "Настоящее время" сделал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Арестович заявил, что 55-60% войск оккупанты сосредоточили вокруг Харькова и Киева. Это привело к возникновению дыр в десятки или даже сотни километров на юге, в центре и в зоне проведения ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неделя войны. В Минобороны заявили о переломной фазе

"Дважды попытавшись решить эти задачи... Трижды... В районе Кривого Рога, вернее, в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены. Ну как вам сказать, ну под Харьковом разгромили и взяли в плен второе элитное подразделение российской армии. Это первая танковая армия - таманская дивизия, кантемировская дивизия и так далее", - рассказал Арестович.

Советник добавил, что украинские военные взяли в плен командиров танкового батальона, заместителя командира полка и других старших офицеров.

За неделю украинская армия уничтожила почти 9 тыс. российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.