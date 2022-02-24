ВСУ потеряли контроль над аэропортом "Гостомель"

Аэропорт в городе Гостомель находится в 10 км от Киева. Данные: Google map

Российские военные захватили контроль над аэропортом в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает "Украинская правда".

По его словам, украинские подразделения Вооруженных сил после упорных боев утратили контроль над аэропортом "Гостомель".

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Украинские воины несколько часов держали оборону объекта, по информации Нацгвардии.

"Гостомель дал бой противнику, сбили три вертолета из тридцати четырех. Работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты. Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась", - сообщила прессслужба НГУ около 17:00.

В полдень Противовоздушная оборона Украины (ПВО) уничтожила три вертолета российского врага в Гостомеле и один в Межигорье Киевской области. По информации журналиста Дмитрия Реплянчука, сбитым вертолетом Ка-52 мог мог руководить командир эскадрильи 319-го отдельного вертолетного полка из Приморского края РФ Айрат Сафаргалеев.