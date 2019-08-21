Вступился за подростков и получил пулю: в столице ранили прохожего

Мужчина вступился за подростков и получил ранение. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

В Киеве мужчина вступился за подростков, в результате чего получил огнестрельное ранение руки.

"Инцидент произошел по улице Ивана Мазепы. Двое мужчин набросились на двух подростков с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней.

Прохожий решил заступиться, после чего получил пулю в руку ", - сообщает полиция.

Нападавшие скрылись с места происшествия, но через час их задержали в Подольском районе столицы. Это были три человека 1998, 1996 и 1978 годов рождения.

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На месте стрельбы полицейские обнаружили пистолет и девять патронов к нему.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины -Хулиганство.

В ночь на вторник, 20 августа, на Голосеевской площади в Киеве произошла перестрелка. Ее устроили две группы неизвестных.