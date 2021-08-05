Все время падала: пьяная мать устроила "прогулку" на выживание 12-месячной дочери

В Геническе Херсонской на ул. Пушкина ночью заметили женщину, которая ходила с ребенком на руках и все время падала.

Женщина была пьяна, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Автор: facebook.com/khersonpolice На Херсонщине ночью заметили женщину, которая ходила с ребенком на руках и все время падала

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"Женщина была в грязной одежде и пьяная. Годовалая девочка была в коляске. Ее забрали в больницу ", - рассказали патрульные.

Автор: facebook.com/khersonpolice 12-месячную девочку госпитализировали. На пьяную женщину патрульные составили протокол

Полицейские составили на 34-летнюю местную жительницу протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. И сообщили соответствующие социальные службы о случившемся.

В Одессе пьяная 37-летняя женщина, едва держась на ногах, ходила по улицам города с младенцем на руках. Она несколько раз падала и ругалась в сторону прохожих, которые, беспокоясь за ребенка, делали ей замечания.