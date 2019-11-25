Все указывает на вину Кулебы в ДТП - советник Авакова

Первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в ДТП, которое произошло вблизи поселка Чабаны под Киевом. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

Автор: facebook.com/alex.mochanov Детский омбудсмен Николай Кулеба нарушил ПДД - пересек стоп-линию на перекрестке и начал движение на красный свет. Также не был пристегнут ремнем безопасности

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он, передает НВ.

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Других подробностей советник пока не сообщил. По делу ведется следствие. Предназначены ряд экспертиз.

Детский омбудсмен Николай Кулеба нарушил правила дорожного движения. Он пересек стоп-линию на перекрестке и начал движение на красный свет, говорит автогонщик Алексей Мочанов.